Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, что в тени работает каждый 5 украинец, и эти люди рискуют остаться без пенсии.

Она отметила, что вопрос обеспечения социальных и экономических прав граждан — чрезвычайно актуален для Украины. За 10 месяцев текущего года о нарушении этих прав ко мне обратились 13 662 заявителя, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Депутат подчеркнула, что каждый пятый работник в Украине занят в неформальном трудовом секторе, и как следствие – лишается права на социальную защиту и пенсионное обеспечение.

Пример. В соответствии с новым законодательством, в 2027 году для того, чтобы вовремя получить пенсию, гражданам Украины нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Все, кто сейчас работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечение.

Справка Finance.ua:

по словам министра социальной политики Марины Лазебной, в Украине установлен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. По пенсионному закону он является минимальной пенсией. Сейчас это 1 854 грн, а с декабря будет 1 934 грн;

министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который вначале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным