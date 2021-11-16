Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: у программы есть две цели

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о целях правительственной программы по выплате 1 тыс. грн вакцинированным.
Как разъяснил премьер-министр Денис Шмыгаль в «Субботнем интервью» на Радио Свобода, программа имеет две цели: прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинированию от COVID-19.
По словам Шмыгаля, иностранные партнеры оценили инициированную Президентом Украины программу по выплате 1 тыс. грн вакцинированным как одну из лучших программ и методик в этом направлении.
«Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Эта поддержка будет значительной, если учесть, что мы ставим целью вакцинировать 20-24 млн украинцев», — отметил Денис Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что воспользоваться программой смогут все граждане Украины, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.
«Программой смогут воспользоваться через приложение или портал Дія те, у кого есть соответствующие COVID-сертификаты. Дія сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях», — отметил глава правительства
Денис Шмыгаль добавил, что программа будет действовать с 19 декабря этого года до 18 декабря следующего.
Напомним, деньги будут начислять на специальную банковскую карту после верификации в «Дії». Для граждан, которые не могут установить приложение, запустят подобную программу в третьем квартале 2022 года. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить на определенный перечень услуг.
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