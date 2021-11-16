0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Apple вернёт работников в офисы в феврале

Apple вернёт работников в офисы в феврале

Производитель iPhone разослал сотрудникам служебную записку, в которой говорится о планах открытия офисов в феврале, ранее планировалось сделать это в январе. Также компания пошла на уступки персоналу и решила протестировать гибридную форму работы.

Новая гибридная форма работы предполагает, что можно будет оставаться на удалёнке один либо два дня в неделю.

С марта компания планирует разрешить большинству работников трудиться из дома по средам и пятницам, а остальные три дня проводить в офисе.

Руководство компании ранее столкнулось с нежеланием сотрудников возвращаться с удалёнки. Недовольные написали письмо Тиму Куку.

«Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы сообщить о растущей озабоченности сотрудников, — говорилось в послании. — Политика Apple в отношении удалённой/гибкой работы уже вынудила некоторых из наших коллег уволиться».

Как написали авторы письма, они совсем не горят желанием возвращаться в офис: «Ваши слова „мы знаем, что многие хотят снова лично встретиться со своими коллегами в офисе“ не подкреплены подтверждениями. Более того, у некоторых из нас есть прямо противоположное желание».

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.