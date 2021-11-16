Apple вернёт работников в офисы в феврале

Производитель iPhone разослал сотрудникам служебную записку, в которой говорится о планах открытия офисов в феврале, ранее планировалось сделать это в январе. Также компания пошла на уступки персоналу и решила протестировать гибридную форму работы.
Новая гибридная форма работы предполагает, что можно будет оставаться на удалёнке один либо два дня в неделю.
С марта компания планирует разрешить большинству работников трудиться из дома по средам и пятницам, а остальные три дня проводить в офисе.
Руководство компании ранее столкнулось с нежеланием сотрудников возвращаться с удалёнки. Недовольные написали письмо Тиму Куку.
«Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы сообщить о растущей озабоченности сотрудников, — говорилось в послании. — Политика Apple в отношении удалённой/гибкой работы уже вынудила некоторых из наших коллег уволиться».
Как написали авторы письма, они совсем не горят желанием возвращаться в офис: «Ваши слова „мы знаем, что многие хотят снова лично встретиться со своими коллегами в офисе“ не подкреплены подтверждениями. Более того, у некоторых из нас есть прямо противоположное желание».
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