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Испания изменила правила въезда для туристов

Испания изменила правила въезда для туристов

С 22 ноября вступили в силу новые правила въезда в Испанию. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что изменится для украинцев.

Как сообщили в посольстве Украины в Испании, теперь, чтобы попасть в Испанию, украинские туристы должны пройти полный курс прививок от COVID-19. Правило действует для лиц от 12 лет.

Речь идет о вакцинах, которые одобрены:

  • Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);
  • Европейским агентством по лекарственным средствам (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

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Также украинцы (в частности дети), которые путешествуют в Испанию, должны заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или получить QR-код в приложении Spain Travel Health-SpTH, который проверяют перевозчики перед посадкой и после въезда в страну).

Кроме того, Испания разрешила въезд для невакцинированных лиц (при условии предоставления справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19), если причина посещения страны относится к пункту «существенные путешествия».

Справка Finance.ua:

  • ранее Совет Европейского Союза обновил «зеленый» список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и добавила в список Индонезию, но Украину не вернула;
  • украинские туристы оптимистично настроены относительно зимнего отпускного сезона 2021/22. По состоянию на октябрь 2021 года уже 59 499 туристов забронировали тур на период с 1.10.2021 года по 30.03.2022 года.
По материалам Finance.UA
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