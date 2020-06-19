Испания изменила правила въезда для туристов

С 22 ноября вступили в силу новые правила въезда в Испанию. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что изменится для украинцев.
Как сообщили в посольстве Украины в Испании, теперь, чтобы попасть в Испанию, украинские туристы должны пройти полный курс прививок от COVID-19. Правило действует для лиц от 12 лет.
Речь идет о вакцинах, которые одобрены:
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Также украинцы (в частности дети), которые путешествуют в Испанию, должны заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или получить QR-код в приложении Spain Travel Health-SpTH, который проверяют перевозчики перед посадкой и после въезда в страну).
Кроме того, Испания разрешила въезд для невакцинированных лиц (при условии предоставления справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19), если причина посещения страны относится к пункту «существенные путешествия».
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