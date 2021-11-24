Украинцы заключили полисов «автогражданки» почти на 2 млрд грн

В третьем квартале 2021 года заключено 2,4 млн договоров ОСАГО, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным МТСБУ, при этом сумма страховых платежей составляет 1,9 млрд грн, что на 17,3% больше показателя III квартала 2020 г.

Рост показателей происходит, несмотря на уменьшение количества страховщиков-членов МТСБУ с 48 компаний в третьем квартале прошлого года до 42 компаний в текущем году.

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Страховщики ОСАГО урегулировали почти 40,8 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым уплатили 881 млн грн страхового возмещения. Показатель количества урегулированных требований вырос на 13%, суммы выплат – на 25%.

Лидером по количеству заключенных сделок стала НАСК «Оранта» с показателем 317,9 тыс. шт. В первой тройке также СГ “Тас” (281 тыс. шт.) и «Княжа Виенна Иншуранс Групп» (169 тыс. шт.).

Первое место по сумме полученных страховых платежей занимает СГ «Тас» с показателем 233 млн грн. Тройка страховщиков-лидеров по количеству урегулированных требований и суммой возмещения: СГ «Тас» (5 тыс. шт.), НАСК «Оранта» (3,7 тыс. шт.) и «УПСК» (3,2 тыс. шт.).

Топ-20 страховщиков по сумме страховых премий и количеству договоров:

Количество электронных полисов ОСАГО, заключенных за 9 месяцев года, составило 3,3 млн штук. Доля е-полисов «автогражданки» в общем количестве договоров ОСАГО составила 48,9%.

Сумма премий по электронным договорам за январь-май составила почти 2,9 млрд грн, что составляет 54,3% от общей суммы премий.

Количество е-полисов ОСАГО выросло на 49%, сумма премий по ним – на 55%.

За 9 месяцев года МТСБУ выплатило пострадавшим в ДТП 202,3 млн грн. Общее количество выплат составило 5,4 тыс. шт. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года количество выплат выросло на 18,5%, сумма выплат – на 32%.

В третьем квартале в МТСБУ поступило 303 жалобы на действия страховых компаний. Уровень жалоб (соотношение их количества к количеству урегулированных требований) составляет 0,74%, оставшись почти неизменным со II квартала.