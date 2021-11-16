«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объем займов превысил 72 миллиарда

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что с момента старта госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдали 27 203 кредитов на общую сумму 72,3 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, из общей суммы 8,66 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 41,1 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов, 22,5 млрд грн — выдали в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.

При этом за прошедшую неделю в рамках программы выдали 381 кредит на общую сумму 1,32 млрд грн.



Инфографика: Минфин

Всего же с момента старта «5−7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 27 203 кредита на сумму 72,3 млрд грн.

Программа 5−7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодня заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

по данным НБУ , в октябре объемы кредитования реального сектора экономики продолжали возрастать

ранее правительство приняло постановление для привлечения большего количества участников в государственных программах «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступная ипотека 7%».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.