С начала ноября объем ОВГЗ в обращении вырос на 7,9 млрд гривен - НБУ

В отличие от нерезидентов, банки и юрлица активно наращивают свои ОВГЗ-портфели: с начала месяца объем облигаций в собственности финучреждения увеличился на 4,16 млрд гривен, тогда как вложения бизнеса в госбумаги в течение трех недель выросли на 3,08 млрд грн.

Об этом свидетельствуют материалы Finbalance.

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С начала месяца объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился почти на 8 млрд гривен или на 0,81% и составил 978,9 млрд гривен, сообщают в Нацбанке. При этом по итогам предыдущего месяца было зафиксировано уменьшение показателя на 8 млрд гривен или на 0,82%.

Так, с начала ноября банки успели нарастить ОВГЗ-портфель на 4,16 млрд гривен (+0,85%): по состоянию на 19 ноября объем облигаций внутреннего госзайма в собственности представителей этой категории владельцев ОВГЗ вырос до 496 млрд грн.

Заметно увеличили в этот период вложения в госбумаги – до 53,7 млрд гривен – и юрлица: ОВГЗ-портфель бизнеса за три недели ноября вырос на 3,08 млрд гривен или 6,07%.

Объем облигаций в собственности физических лиц с начала месяца увеличился на 935,5 млн гривен (+4,22%): по состоянию на 19 ноября показатель составил до 23,1 млрд грн.

В то же время, ОВГЗ-портфель иностранных инвесторов в этот период сократился до 93,4 млрд гривен: нерезиденты сократили вложения в облигации внутреннего госзайма на 282,3 млн гривен (-0,3%).

Объем госбумаг в собственности НБУ с начала ноября остался на уровне 312,6 млрд грн.