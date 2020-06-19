С начала ноября объем ОВГЗ в обращении вырос на 7,9 млрд гривен - НБУ

В отличие от нерезидентов, банки и юрлица активно наращивают свои ОВГЗ-портфели: с начала месяца объем облигаций в собственности финучреждения увеличился на 4,16 млрд гривен, тогда как вложения бизнеса в госбумаги в течение трех недель выросли на 3,08 млрд грн.
Об этом свидетельствуют материалы Finbalance.
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С начала месяца объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился почти на 8 млрд гривен или на 0,81% и составил 978,9 млрд гривен, сообщают в Нацбанке. При этом по итогам предыдущего месяца было зафиксировано уменьшение показателя на 8 млрд гривен или на 0,82%.
Так, с начала ноября банки успели нарастить ОВГЗ-портфель на 4,16 млрд гривен (+0,85%): по состоянию на 19 ноября объем облигаций внутреннего госзайма в собственности представителей этой категории владельцев ОВГЗ вырос до 496 млрд грн.
Заметно увеличили в этот период вложения в госбумаги – до 53,7 млрд гривен – и юрлица: ОВГЗ-портфель бизнеса за три недели ноября вырос на 3,08 млрд гривен или 6,07%.
Объем облигаций в собственности физических лиц с начала месяца увеличился на 935,5 млн гривен (+4,22%): по состоянию на 19 ноября показатель составил до 23,1 млрд грн.
В то же время, ОВГЗ-портфель иностранных инвесторов в этот период сократился до 93,4 млрд гривен: нерезиденты сократили вложения в облигации внутреннего госзайма на 282,3 млн гривен (-0,3%).
Объем госбумаг в собственности НБУ с начала ноября остался на уровне 312,6 млрд грн.
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