0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

С начала ноября объем ОВГЗ в обращении вырос на 7,9 млрд гривен - НБУ

С начала ноября объем ОВГЗ в обращении вырос на 7,9 млрд гривен - НБУ

В отличие от нерезидентов, банки и юрлица активно наращивают свои ОВГЗ-портфели: с начала месяца объем облигаций в собственности финучреждения увеличился на 4,16 млрд гривен, тогда как вложения бизнеса в госбумаги в течение трех недель выросли на 3,08 млрд грн.

Об этом свидетельствуют материалы Finbalance.

Читайте также: Куда вложить деньги – советы экспертов

С начала месяца объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился почти на 8 млрд гривен или на 0,81% и составил 978,9 млрд гривен, сообщают в Нацбанке. При этом по итогам предыдущего месяца было зафиксировано уменьшение показателя на 8 млрд гривен или на 0,82%.

Так, с начала ноября банки успели нарастить ОВГЗ-портфель на 4,16 млрд гривен (+0,85%): по состоянию на 19 ноября объем облигаций внутреннего госзайма в собственности представителей этой категории владельцев ОВГЗ вырос до 496 млрд грн.

Заметно увеличили в этот период вложения в госбумаги – до 53,7 млрд гривен – и юрлица: ОВГЗ-портфель бизнеса за три недели ноября вырос на 3,08 млрд гривен или 6,07%.

Объем облигаций в собственности физических лиц с начала месяца увеличился на 935,5 млн гривен (+4,22%): по состоянию на 19 ноября показатель составил до 23,1 млрд грн.

В то же время, ОВГЗ-портфель иностранных инвесторов в этот период сократился до 93,4 млрд гривен: нерезиденты сократили вложения в облигации внутреннего госзайма на 282,3 млн гривен (-0,3%).

Объем госбумаг в собственности НБУ с начала ноября остался на уровне 312,6 млрд грн.

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.