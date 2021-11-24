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Глобальный дефицит чипов сохранится и в следующем году — JPMorgan

Глобальный дефицит чипов сохранится и в следующем году — JPMorgan

Глобальный дефицит полупроводников сохранится и в 2022 году, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставки.

Такой прогноз озвучили в JPMorgan.

Некоторые аналитики и инвесторы ожидают, что дефицит сохранится до 2023 года, однако эксперты JPMorgan настроены более оптимистично.

«Мы не ожидаем, что 2023 год будет характеризоваться дефицитом предложения», — отметил директор по исследованиям JPMorgan в области технологий, СМИ и телекоммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гокул Харихаран.

В то же время он добавил, что 2022 год «будет немного сложнее», хотя ситуация и может улучшиться во второй половине года.

Также эксперт порекомендовал инвесторам обращать внимание на более долгосрочные тренды на рынке полупроводников, которые в большей степени можно считать структурными, чем циклическими.

К структурным трендам, как правило, относятся перманентные изменения в отрасли, тогда как на циклические тренды влияет бизнес-цикл, и они обычно возвращаются к начальной точке после нескольких лет.

Напомним, что в августе этого года гигант контрактного производства микросхем TSMC предупредил клиентов о 20% повышении цен на чипы. Больше всего подорожают простые в производстве чипы, тогда как стоимость сложных в производстве полупроводников возрастет на 10%.

Глобальный дефицит чипов возник на фоне пандемии коронавируса, которая с одной стороны привела к временному закрытию заводов по производству микросхем, а с другой стала толчком для повышенного спроса на различные гаджеты — компьютеры, игровые приставки и смартфоны. Масла в огонь подлили майнеры.

Первыми от ситуации на рынке микросхем пострадали автопроизводители, однако дефицит затронул и производителей мобильных телефонов и игровых консолей.

По материалам НВ
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