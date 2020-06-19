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Энергоатом и Westinghouse договорились о достройке блоков Хмельницкой АЭС

Энергоатом и Westinghouse договорились о достройке блоков Хмельницкой АЭС

Государственное предприятие «НАЭК „Энергоатом“» и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

Договор был подписан в Киеве во время международной конференции «Атомные возможности для развития страны».

Соглашение подписали врио президента Энергоатома Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман. Предполагается, что американская компания достроит третий и четвертый энергоблоки ХАЭС.

Как сообщалось, энергоблок № 3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, № 4 — в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря строительную готовность 3-го блока на 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 4-го — на 28%, в 1990 году из-за «постчернобыльского» моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.

31 августа ГП НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырех блоков общей стоимостью до 30 млрд долларов США.

По материалам Укринформ
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