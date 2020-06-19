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Хищение 1,5 миллиона: еще один чиновник Киевтеплоэнерго получил подозрение

Хищение 1,5 миллиона: еще один чиновник Киевтеплоэнерго получил подозрение

В Киеве объявили подозрение еще одному должностному лицу коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», причастному к хищению 1,5 млн грн во время ремонта аварийного участка теплосетей.

Об этом Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области сообщает в Facebook.

«По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении еще одному чиновнику, причастному к присвоению должностными лицами КП „Киевтеплоэнерго“ на 1,5 млн грн, выделенных на ремонт аварийных теплосетей в столице», — говорится в сообщении.

Подозреваемым является помощник директора структурного подразделения «Киевские тепловые сети». В октябре подозрение было объявлено директору этого предприятия.

По данным следствия, подрядчики, которые, согласно договору, должны были провести капремонт аварийного участка тепловых сетей, регулярно завышали стоимость и объемы использованных материалов для строительно-монтажных работ.

Директор структурного подразделения «Киевские тепловые сети» и его заместитель как уполномоченные лица своей подписью на актах выполненных работ подтверждали достоверность этой информации.

«Это привело к безосновательному перечислению в 2019 году бюджетных средств в сумме 1,5 млн грн на счет подрядной организации», — заявили в СБУ.

Завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование бюджетных средств подтверждены проведенным аудитом.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для выявления всех причастных к сделке лиц.

Напомним, в октябре правоохранители сообщили о подозрении директору коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и подрядчику.

По материалам следствия, между структурным подразделением «Киевские тепловые сети» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и частным предприятием был заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей на ул. Антонова в Соломенском районе Киева.

В ходе проверки аудитом Киевской городской государственной администрации и Киевэкспертизы установлены завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств из-за завышения использованных материалов более чем на 1,5 млн грн.

По материалам Укринформ
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