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«Укрзализныця» запустила продажу билетов на поезда нового графика

«Укрзализныця» запустила продажу билетов на поезда нового графика

Госкомпания «Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда нового графика, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Новый график предусматривает 19 пар новых поездов и ускорение еще 49 поездов. Также в расписании появились новые рейсы на зимние курорты.

Среди наиболее ускоренных поездов такие:

№ 13/14 Киев — Солотвино — из Киева будет добираться быстрее на 3:16 и на 2:20 назад;
№ 77/78 Харьков — Мариуполь — из Харькова будет добираться на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа назад;
№ 84/83 Киев — Мариуполь — из Киева будет добираться на 2:13 часа быстрее и на 1:24 час быстрее назад;
№ 108/107 Одесса — Ужгород из Одессы будет доставаться на 1:15 быстрее и на 1:29 назад;
№ 145/146 Киев — Измаил из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и 1:02 назад.
Также появились 7 рейсов на лыжный курорт Буковель:

№ 5/6 Мариуполь — Рахов;
№ 15/16 Харьков — Рахов;
№ 55/56 Киев — Рахов;
№ 95/96 Киев — Рахов;
№ 25/26 Одесса — Рахов;
№ 125/126 Николаев — Рахов;
№ 130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).
А поезд № 5/6 сообщением Мариуполь — Рахов стал самым длинным поездом страны и преодолевать на своем пути 1806 км, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Все билеты можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-бот в Viber и Telegram.

Как сообщалось, «Укрзализныця» вскоре вернет на маршруты два двухэтажных электропоезда Skoda. Это должно произойти в конце текущего года или же в начале следующего. Также «Укрзализныця» планирует соединить скоростными поездами все областные центры страны до 2024 года. Для этого компания закупит поезда «Интерсити».

По материалам ua.news
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