«Дочке» российского госбанка разрешили отложить смену названия

Хозяйственный суд Киева дал отсрочку «дочке» российского Сбербанка, разрешив ей сменить название на девять месяцев позже.

Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда.

Российский Сбербанк может не менять название в Украине до 11 августа 2022 года.

В постановлении от 11 ноября этого года суд отметил, что принял во внимание необходимость проведения «дочкой» Сбербанка ряда мер по смене наименования, сроки исполнения которых зависят в т. ч. от третьих лиц.

Также в суде отметили, что учли разветвленность сети банка, количество клиентов и контрагентов, количество держателей карт с обозначением Сбербанк, подлежащих изъятию, тогда как «деятельность по оказанию банковских и финансовых услуг банка должна быть непрерывной».

По состоянию на 1 августа 2021 года Сбербанк в Украине имел 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминал. Клиентами банка было 317 071 физлиц и 34 905 юрлиц, банк эмитировал 179 016 платежных карт: MasterCard — 106 938, Visa — 72 088.

В ходе судебного процесса украинский Ощадбанк, по иску которого суд обязал «дочку» российского госбанка сменить имя, высказывал мнение, что ходатайство Сбербанка об отсрочке исполнения судебного решения является безосновательным, а «подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности».

Ранее сообщалось, что украинская «дочка» российского Сбербанка меняет имя на Международный резервный банк.

В августе этого года Верховный Суд принял окончательное решение в споре между государственным Ощадбанком и украинской «дочкой» российского Сбербанка по поводу прав на торговую марку «Сбербанк» на территории Украины.

В мае этого года суд обязал российский Сбербанк отказаться от доменного имени sberbank.ua.