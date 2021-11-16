Гороховский назвал количество активных клиентов monobank

Сегодня monobank исполняется 4 года. monobank — финтех-проект, который всколыхнул банковский рынок Украины. Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что банк имеет:
~23 млрд грн. – кредитный портфель.
~29 млрд грн. – остатки и депозиты клиентов.
“Карапуз растёт крепким и здоровым, с ярко выраженным искусственным интеллектом. В развитии значительно опережает сверстников. Питается рекомендациями клиентов и инвестициями в R&D и маркетинг. С днём рождения, любимый котик”, – написал он.
😎 Кстати, больше об истории monobank читайте в партнёрском проекте 5 котов успеха monobank
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