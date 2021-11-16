Верховный Суд поддержал позицию НБУ в отношении Златобанка

Верховный Суд поддержал правовую позицию Национального банка в споре по поводу процедуры прекращения АО «Златобанк». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Палата для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда 18 ноября 2021 года отказала в удовлетворении кассационной жалобы кредитора АО «Златобанк» на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 14 января 2021 года, которым было отменено судебное решение о банкротстве АО «Златобанк», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что это свидетельствует об окончательном возвращении Златобанка в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц и правомерности прекращения его деятельности исключительно в порядке, предусмотренном Законами Украины «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Как сообщалось, АО «Златобанк» было признано неплатежеспособным решением правления Национального банка Украины от 13 февраля 2015 года. На следующий день в банке была введена временная администрация и назначено уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Хозяйственный суд Киева 19 июня 2019 года возбудил производство по делу о банкротстве АО «Златобанк» по заявлению кредитора банка. Национальный банк в июле 2019 года обжаловал это судебное решение, ведь отмена в судебном порядке решения о признании неплатежеспособным и ликвидации не означает, что банк может ликвидироваться иным способом, чем это определено Законами Украины «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования» вкладов физических лиц.
Северный апелляционный хозяйственный суд в январе 2021 года удовлетворил апелляционные жалобы Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отменив решение первой инстанции о возбуждении дела о банкротстве АО «Златобанк».
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