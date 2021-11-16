На европейском рынке недвижимости надувается пузырь: предупреждение ЕЦБ

Центральный банк еврозоны предупредил о том, что на многих рынках региона завышена оценка активов, в том числе недвижимости. Поскольку Европа продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса на фоне сверхнизких процентных ставок и масштабных мер стимулирования и поддержки экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на СNBC.

В своем докладе Европейский Центробанк предупредил, что краткосрочные риски снижаются, но в среднесрочной перспективе уязвимость растет.

Что происходит с ипотечными ставками. Сейчас на рынке жилья в еврозоне наблюдается ситуация, в которой семьи, связанные ипотечными обязательствами, могут оказаться в ситуации невозможности оплачивать свои кредиты.

«В частности, домохозяйства с ипотечными кредитами с переменной процентной ставкой или короткими периодами фиксированной ставки подвергаются неожиданному повышению суммы выплат, что может отрицательно повлиять на их способность обслуживать свой долг», — говорится в отчете.

Рекордная инфляция. В сентябре Центральный банк объявил, что будет покупать меньше облигаций на фоне роста потребительских цен. Это положило начало процессу постепенного сворачивания огромного пакета мер стимулирования эпохи пандемии.

В сентябре инфляция в еврозоне составила 3,4%, что является максимумом за 13 лет. В октябре 13-летний рекорд был побит еще раз — 4,1% инфляции, поскольку валютный блок боролся с резким ростом цен на электроэнергию.

«Были примеры, когда известные игроки рынка изучали новые способы инвестиций. Параллельно с этим рынки жилья в еврозоне быстро расширялись, и почти нет признаков того, что условия кредитования в ответ ужесточаются», — следует из отчета.

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, выразил ожидания, что «рост цен начнет замедляться в ближайшие месяцы и достигнет пика в ноябре. После этого, по нашим прогнозам, инфляция начнет замедляться».

ЕЦБ считает, что инфляция носит временный характер и закончится в течение 2022 года. При этом некоторые участники рынка считают, что ЕЦБ недооценивает инфляционное давление и поэтому, вероятно, ему придется объявить о повышении ставки до начала 2023 года.

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