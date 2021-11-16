Morgan Stanley прогнозирует заметное укрепление гривны

Аналитики Morgan Stanley понизили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3% с 3,4% в октябрьском прогнозе, прогноз роста на 2022 год снижен до 3,5% с 4,2%. Аналитики также ожидают, что гривна продолжит укрепляться.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом говорится в материалах прогноза.

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«Мы снижаем наш прогноз роста ВВП Украины. – Ред.) до 3% год к году в 2021-м и до 3,5% год к году в 2022 году, поскольку есть угроза новых ограничений, связанных с коронавирусом», — сообщается в материалах CEEMEA Economics Outlook за ноябрь.

Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны:

26 грн/$ в 2021 году;

25,5 грн/$ в 2022-м;

25 грн/$ в 2023 году.

По мнению авторов прогноза, Национальный банк Украины на ближайшем заседании комитета монетарной политики 9 декабря повысит ставку до 9% с нынешних 8,5%.

Они ожидают, что инфляция в 2021 году составит 10,9%, в 2022-м — 5,8%, в 2023-м — 5,1%. При этом дефицит текущего счета будет расти с каждым годом: по итогам 2021-го этот показатель прогнозируется на уровне 1,1% ВВП, в 2022-м — 1,9% ВВП, в 2023-м — 3,5% ВВП.

Morgan Stanley указывает на отставание темпов вакцинации в Украине по сравнению с другими странами и появление новых волн заболеваемости. Аналитики ожидают, что правительство примет дополнительные меры для ужесточения карантинных ограничений, что окажет давление на дальнейший экономический рост.

Они отмечают, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $700 млн до конца этого года.

«Вместе с траншем в EUR600 млн в виде макрофинансовой помощи со стороны ЕС, выплаты МВФ покрывают потребности правительства во внешнем финансировании. Поскольку программа истекает в 2022 году, мы ожидаем, что правительство согласится на еще одну сделку SBA, учитывая все еще высокий график погашения долга и привлекательную стоимость заимствований со стороны международных финансовых организаций», — отмечают в Morgan Stanley.

По мнению аналитиков, ключевым риском для экономического развития Украины является пандемия, а также потенциальная эскалация конфликта на Донбассе, о чем свидетельствует передвижение российских войск к границе с Украиной.

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