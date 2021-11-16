АМКУ выиграл суд по делу штрафа Идея Банка на 4 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал АО «Идея Банк» в удовлетворении иска об отмене наложенного Антимонопольным комитетом штрафа за ложную рекламу.
В октябре 2020 года АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 млн грн за ложную информацию во время рекламной кампании, напоминает АМКУ.
Комитет установил, что Идея Банк распространял в рекламе, на вывесках своих отделений, в прессе, печатных листовках, размещенных в банке, на бордах, ситилайтах и баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена, а также в соцсетях следующую информацию:
АМКУ установил, что такая реклама Идея Банка вводит в заблуждение потребителей, ведь банк не предоставлял кредиты под «полный 0%» и не указывал все условия предоставления кредита наряду с вышеперечисленными утверждениями.
За это нарушение АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 088 066 грн, который банк обжаловал в суде.
Однако Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозсуд поддержали решение АМКУ.
В январе НБУ применял к Идея Банку меру воздействия за нарушение финмониторинга.
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