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АМКУ выиграл суд по делу штрафа Идея Банка на 4 млн грн

АМКУ выиграл суд по делу штрафа Идея Банка на 4 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал АО «Идея Банк» в удовлетворении иска об отмене наложенного Антимонопольным комитетом штрафа за ложную рекламу.

В октябре 2020 года АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 млн грн за ложную информацию во время рекламной кампании, напоминает АМКУ.

Комитет установил, что Идея Банк распространял в рекламе, на вывесках своих отделений, в прессе, печатных листовках, размещенных в банке, на бордах, ситилайтах и баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена, а также в соцсетях следующую информацию:

  • с 1 августа по 31 октября 2019 года – «Идеальная 30». Ежедневно идеальный кредит под полный 0%»;
  • с 15 ноября 2019 года по 9 февраля 2020 года – «Черная пятница. Цены вполовину – 50%. Распродажа кредитов».

АМКУ установил, что такая реклама Идея Банка вводит в заблуждение потребителей, ведь банк не предоставлял кредиты под «полный 0%» и не указывал все условия предоставления кредита наряду с вышеперечисленными утверждениями.

За это нарушение АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 088 066 грн, который банк обжаловал в суде.

Однако Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозсуд поддержали решение АМКУ.

В январе НБУ применял к Идея Банку меру воздействия за нарушение финмониторинга.

По материалам Финансовый клуб
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