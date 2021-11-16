Обанкротившееся «Киевэнерго» Ахметова насчитало КГГА 900 млн долга

19.11.2021 в системе «Прозорро.Продажи «не состоялся запланированный в рамках процедуры ликвидации АО «К.Энерго» (ранее называлось «Киевэнерго») аукцион по продаже имущества банкрота — права требования к Киевской городской госадминистрации (КГГА) по взысканию задолженности на 904,3 млн грн, которая возникла на основании соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса г. Киева от 27.09.2001, заключенного между КГГА и «Киевэнерго».

Речь идет о средствах, которые, как утверждает «Киевэнерго», были израсходованы им на улучшение (реконструкцию, достройку, переоснащение, модификацию) объектов коммунального имущества (энергетической инфраструктуры) города Киева, передававшихся в управление для предприятия.

Как отмечается, «Киевэнерго» неоднократно обращалось в Киевсовет и КГГА с требованием компенсировать расходы, однако положительного ответа не было получено.

Стартовая цена на лот на упомянутом аукционе соответствовала оценке «Киевэнерго» относительно суммы долга КГГА (то есть была 904,3 млн грн).

Как писал Finbalance, 24.09.2020 Хозсуд Донецкой области признал банкротом АО «К.Энерго» (бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ликвидационную процедуру.

12.08.2020 суд включил в реестр требований кредиторов в т. ч. требования «Киевгаза» (286,7 млн грн), «Нафтогаза» (162,4 млн грн), «Укртрансгаза» (674,8 млн грн), «Киевводоканала» (73 млн грн), ООО «Техремпоставка» (1,1 млрд грн) и тому подобное.

В августе 2018 года «Киевэнерго» передало в управление для коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (обеспечивают теплоэнергией около 60% киевлян). Перед этим для «Киевтеплоэнерго» передали также теплосети, котельные и районные теплостанции. Это было связано с истечением срока действия договора между «Киевэнерго» и КГГА на управление энергообъектами коммунальной собственности.

В октябре 2018 года «Киевтеплоэнерго», «Нафтогаз» и «Киевэнерго» подписали мировое соглашение, по которому «Киевтеплоэнерго» признало себя правопреемником по долговым обязательствам «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» в размере почти 2,4 млрд грн.

В декабре 2018 года Кабмин согласовал реструктуризацию долга «Киевтеплоэнерго» перед «Нафтогазом».