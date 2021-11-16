Центробанк Индии планирует запустить национальную цифровую валюту в следующем году

По сообщениям сетевых источников, Резервный банк Индии рассматривает возможность запуска пилотного проекта цифровой версии национальной валюты в первом квартале следующего финансового года.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственный осведомлённый источник в Банковско-экономическом комитете Государственного банка Индии.

Согласно имеющимся данным, цифровая валюта Центрального банка (CBDC) будет представлять собой цифровой аналог рупии, являющейся национальной валютой Индии. Ранее СМИ писали, что первоначальный запуск цифровой рупии может состояться в конце этого года, но официальные лица эту информацию не подтвердили и каких-либо заявлений по данному поводу сделано не было.

По мнению ряда индийских чиновников, потребуется немало времени, прежде чем цифровая валюта станет привычным платёжным средством. В настоящее время ведётся проработка вопросов и уточнение нюансов, так или иначе связанных с CBDC. Индийские власти продолжают рассматривать вопросы, связанные с возможным запуском цифровой валюты в оптовой и розничной торговле, каналах распределения и др.

«Центральный банк также проверяет, можно ли вообще обойтись без посредников, и, что наиболее важно, должна ли технология быть децентрализованной или полуцентрализованной», — приводит издание слова источника. Также отмечается, что Резервный банк Индии неоднократно выражал озабоченность по поводу криптовалют, создающих риски для макроэкономической и финансовой стабильности страны.