Европейские законодатели согласовали правила, нацеленные на сдерживание монополий IT-гигантов

Основные политические партии Европарламента в среду достигли соглашения касательно правил, которые будут применяться к компаниям с рыночной капитализацией выше 80 миллиардов евро, предлагающим по крайней мере одну интернет-услугу, такую как, например, онлайн-поиск.
Об этом сообщили сразу четыре человека, непосредственно знакомых с обсуждением вопроса.
Это значит, что Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) будет регламентировать действия большего числа компаний, чем предполагалось. Брюссель надеется реализовать закон в следующем году. Под его действие попадут такие компании, как Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Booking и Alibaba.
Соглашение, достигнутое группой депутатов Европарламента в среду, даёт европейским законодателям возможность проголосовать за пакет правил на следующей неделе. Эти поправки должны быть согласованы со странами-членами ЕС, прежде чем они станут законом.
Закон направлен на пресечение антиконкурентного поведения, такого как использование доминирующего положения на рынке для подрыва позиций конкурентов. Новые правила также расширят возможности национальных антимонопольных органов по проверке приобретения технологическими компаниями более мелких конкурентов.
Социалисты и демократы, вторая по величине партия в Европарламенте, настаивала на том, чтобы правила регулировали деятельность как можно большего числа компаний. Правоцентристская Европейская народная партия, в состав которой входит канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), добивалась того, чтобы новые нормы распространялись только на крупнейшие технологические компании.
Законодатели Европарламента также были вовлечены в длительные переговоры о запрете таргетированной рекламы, которая является важным источником доходов для таких компаний, как Google и Facebook. Но на этой неделе они решили не запрещать эту практику, а ввести строгие ограничения, включая защиту детей и более жёсткие требования к прозрачности.
Европейским законодателям ещё предстоит согласовать общую позицию по Закону о цифровых услугах, который направлен на разъяснение правил и способов борьбы с незаконным или вредоносным контентом в Интернете. Его реализация может быть отложена до следующего года.
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