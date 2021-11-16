0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Европейские законодатели согласовали правила, нацеленные на сдерживание монополий IT-гигантов

Европейские законодатели согласовали правила, нацеленные на сдерживание монополий IT-гигантов

Основные политические партии Европарламента в среду достигли соглашения касательно правил, которые будут применяться к компаниям с рыночной капитализацией выше 80 миллиардов евро, предлагающим по крайней мере одну интернет-услугу, такую как, например, онлайн-поиск.

Об этом сообщили сразу четыре человека, непосредственно знакомых с обсуждением вопроса.

Это значит, что Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) будет регламентировать действия большего числа компаний, чем предполагалось. Брюссель надеется реализовать закон в следующем году. Под его действие попадут такие компании, как Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Booking и Alibaba.

Соглашение, достигнутое группой депутатов Европарламента в среду, даёт европейским законодателям возможность проголосовать за пакет правил на следующей неделе. Эти поправки должны быть согласованы со странами-членами ЕС, прежде чем они станут законом.

Закон направлен на пресечение антиконкурентного поведения, такого как использование доминирующего положения на рынке для подрыва позиций конкурентов. Новые правила также расширят возможности национальных антимонопольных органов по проверке приобретения технологическими компаниями более мелких конкурентов.

Социалисты и демократы, вторая по величине партия в Европарламенте, настаивала на том, чтобы правила регулировали деятельность как можно большего числа компаний. Правоцентристская Европейская народная партия, в состав которой входит канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), добивалась того, чтобы новые нормы распространялись только на крупнейшие технологические компании.

Законодатели Европарламента также были вовлечены в длительные переговоры о запрете таргетированной рекламы, которая является важным источником доходов для таких компаний, как Google и Facebook. Но на этой неделе они решили не запрещать эту практику, а ввести строгие ограничения, включая защиту детей и более жёсткие требования к прозрачности.

Европейским законодателям ещё предстоит согласовать общую позицию по Закону о цифровых услугах, который направлен на разъяснение правил и способов борьбы с незаконным или вредоносным контентом в Интернете. Его реализация может быть отложена до следующего года.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.