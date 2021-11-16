Крадут десятки тысяч гривен: «Новая почта» вскрыла схему мошенников

В Украине распространяется мошенническая схема — аферисты обманывают украинцев, используя доставку «Новой почты». В результате люди теряют десятки тысяч гривен. Например, именно так недавно украли тонну орехов на 180 тыс. грн, пишет Обозреватель.

Об активизации мошенников предупредили в «Новой почте». Пресс-служба компании сообщила, что после пропажи тонны орехов было проведено внутреннее расследование.

По его итогам компания выяснила, как именно работает схема мошенников. Ее суть такова: аферисты притворяются покупателями товаров в интернете. Как правило, злоумышленники выбирают дорогие товары, которые продаются на крупных маркетплейсах (например, OLX, Prom).

Мошенники связываются с продавцом выбранного товара и предлагают сделать предоплату и сразу перевести полную сумму заказа на банковскую карту. При этом «покупатели» называют условие предоплаты — от продавца требуют номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества.

Продавца также просят указать получателем посылки не покупателя, а самого себя. Якобы тоже для безопасности, мол, так никто другой не сможет получить груз, пока не придут деньги. Мошенники говорят, что продавец должен будет сменить имя получателя после получения денег на карту.

Если продавец соглашается и делает все, как ему сказали — отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную — аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают документы и просто забирают груз вместо него.

Важный момент: в таких схемах мошенники просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы меньше платить за доставку. А в итоге отправитель теряет возможность даже получить справедливую компенсацию.

«Определить поддельные документы крайне сложно — у оператора „Новой почты“ нет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя», — объяснили в «Новой почте».