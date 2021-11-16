Бенефициаров Stolitsa Group подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн гривен

Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Наші гроші со ссылкой на постановление следственного судьи Днепровского районного суда Киева.
По данным досудебного расследования, группа предприятий Stolitsa Group ввела и использует схему фактического вывода наличных и искусственного уменьшения налоговых обязательств (занижение базы налогообложения) путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины.
По данным следствия ООО КУА Бизнес-Гарант в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760,08 млн грн к дивидендам кипрских компаний Си.Джи.Столица Груп Лимитед и Намбел Холдингс Лимитед.
В то же время, компания не отнесла эту сумму к объекту налогообложения, что привело к тому, что в бюджет не поступило 98,81 млн грн по налогу на прибыль.
По данным следствия в этом деле, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО «КУА Бизнес-Гарант», ООО «Столица Групп», ООО «Столица», ООО «ИСК Столица», ООО «Ситистройсервис». Генподрядчиками застроек выступают ООО «Дипроинбуд» и ООО «Стандарт Констракшн».
Также сообщается, что указанные компании финансируют свое строительство за счет привлечения средств от физических лиц через соответствующие инвестиционные фонды, входящие в состав этих компаний. Это происходит путем заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, преимущественно в наличной форме.
По данным следствия, часть средств действительно направляются на финансирование строительства, а часть выводят в теневой оборот с целью уклонения от уплаты налогов, передают Наші гроші. Речь идет, в частности, об оффшорных предприятиях.
Как пишет издание, по данным следствия к созданию преступной схемы причастны Лицо-1 и Лицо-8, зарегистрированные по одному адресу. Следователи отмечают, что Лицо-1 выступало бенефициарным владельцем группы компаний Stolitsa Group: ООО «Столица Групп», ООО «Столица», ООО «ИСК», «Столица», ООО «Ситистройсервис».
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