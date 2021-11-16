Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Lonely Planet о самых интересных путешествиях для отдыха в 2022 году.
Lonely Planet, которая является одним из первых официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов, после года перерыва опубликовала список лучших направлений для путешествий.
В рейтинге можно увидеть и страны, и регионы, и города, куда журнал рекомендовал отправиться в 2022 году.
«Конечно, мы живем в сложной туристической среде. Поскольку глобальная пандемия продолжает влиять на постоянно меняющееся лоскутное одеяло мест по всему миру, мы прилагаем все усилия, чтобы сбалансировать путешествия и безопасность. Таким образом, наш список на 2022 год, который приведен ниже полностью, представляет собой как список желаний на будущее, так и список для посещения на данный момент», — сказано в обращении компании.
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