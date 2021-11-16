Укрпочта избрала подрядчика для строительства сортировочного комплекса в Днепре почти за $50 млн

19 ноября Государственная Укрпочта заключила с компанией Гранд Импекс соглашение о строительстве автоматизированного сортировочного комплекса в Днепре.

Об этом сообщается на сайте компании.

Новый автоматизированный сортировочный комплекс будет расположен на окраине города (ул. Кротова, 24), неподалеку от аэропорта Днепра. Общая площадь земельного участка, на котором он будет построен, составляет 8,47 га.

Соглашение о начале строительства подписали в рамках Днепровского экономического форума.

Днепровский сортировочный комплекс станет основным центром обработки и сортировки почтовых отправлений для Центральной Украины. По подсчетам Укрпочты, минимальное время и объем обработки посылок возрастет до 35 тыс. единиц в час, а письменной корреспонденции – до 15 тыс. писем в час, что позволит сократить сроки доставки.

«Днепровский сортировочный комплекс будет мощным хабом для Центральной Украины. Ведь область граничит с 7 другими регионами, а в самом городе находятся головные офисы крупных компаний, в частности ритейлеров, для которых быстрая и качественная доставка до конечного потребителя является решающей. Этот комплекс – часть большого проекта новой логистической сети Укрпочты. Мы уже заключили соглашения на строительство подобных хабов в Киеве и Львове, на очереди другие регионы», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Компания Гранд Импекс выиграла тендер в системе электронных закупок РroZorro. Строительство сортировочного центра обойдется в $49 млн с НДС. Завершение всех работ запланировано к первому полугодию 2023 года. Бенефициары ООО Гранд Импекс – Анна Ермолаева и Нина Орленко.

Укрпочта и победитель торгов заключают договор аренды сроком 8 лет с возможностью купли-продажи в течение срока аренды.

Напомним, что 7 сентября Укрпочта заключила соглашение на строительство логистическо-сортировочного центра в Борисполе. Госкомпания привлекла около 100 млн евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений. Проект модернизации логистической сети оценивается в 60 млн евро и предусматривает строительство семи автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети на 61 региональное депо.