Конкурс от Finance.ua: расскажите свою уникальную историю и выигрывайте приз

Деньги – важный спутник в жизни каждого человека. Кто-то зарабатывает их достаточно. Кто-то больше любит их тратить. А кому-то денег все время мало. Но каждого из нас объединяет одно – когда-то мы заработали свои первые деньги! Конечно же, у каждого из нас остались об этом воспоминания. У кого-то радужные (и они часто дают толчок, мотивируют), у кого-то непростые. Такого рода воспоминания есть как у миллионера, так и у того, кто зарабатывает «минималку».
У Finance.ua, как у портала о личных финансах, существует небольшая мечта! Мы очень хотим, чтобы о вашей уникальной истории узнали как можно больше людей. 💪 Возможно, для кого-то она станет стимулом, наукой, а кому-то просто согреет душу.
Расскажите о своем первом заработке в комментарии под этой новостью. Поделитесь, что приходилось делать? Во сколько лет вы начали зарабатывать, и много ли? Вовремя ли вам платили и не пытались ли обмануть? И самое приятное – на что вы потратили первые заработанные деньги и почему?
📰 К примеру, один из сотрудников нашей компании из отдела продаж в 15 лет начинал с того, что разносил газеты по подъездам. За одно парадное тогда ему платили по 20 грн. Работа была довольно непростой, с его слов, его часто ругали жители квартир в тех самых подъездах. И даже однажды побили. После этого он придумал небольшую схему. Нанял нескольких детишек помладше, которым платил за одно парадное по 10 грн. На детишек рука ни у кого не поднималась, и сотрудник оставался в прибыли. Более того, он говорит, что за вырученные деньги после первого месяца работы сводил детей в Макдональдс. Мы ему верим. =)
☺️ А вот первой работой одного из наших редакторов стала должность официанта в 19 лет. Тогда он подрабатывал в одном заведении на Троещине (Киев), и в это же время учился на менеджера гостинично-ресторанного бизнеса. Сами понимаете время и место…
За первые четыре месяца в заведении на Троещине ему успели разбить голову, и не успели выплатить зарплату. Наш будущий сотрудник набрался смелости и прошел просить законные за его труд деньги у владельца армянина. После серьезного разговора по душам ему все же выплатили 20 тыс. гривен за 4 месяца труда.
Правда, после этого он зарёкся работать официантом и решил писать, отстаивать права других в обществе. Можно сказать, его первая работа не только закалила, но и направила его к нам.
Поделитесь и вы своей историей в комментарии под этой новостью. Авторы самых классных рассказов получат от нас призы!
За первое место отдадим в надежные руки 3 000 гривен и теплую фирменную толстовку, которая может согревать вас как во время, так и после зарабатывания денег.
Второе место – 2 000 гривен и фирменная кружка от Finance.ua.
И за бронзу готовы отдать 1 000 грн и также фирменную кружку, которая вместе с ароматным кофе либо теплым чаем поможет своему владельцу пережить все стужи и финансовые хлопоты.
Ваши рассказы собираем до 14 декабря, 16 декабря озвучим победителей и отправляем подарки.
Делитесь своими историями, и получайте призы от Finance.ua!
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