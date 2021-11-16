В Bank of America рассказали, какие акции лучше всего покупать в этом году

Самый эффективный сектор индекса S&P 500 в 2021-м — энергетика: цены на «черное золото» в Штатах выросли почти на 70%, и эта группа сохраняет потенциал для дальнейшего роста, считают в Bank of America.
По словам главы американского подразделения по стратегиям МСБ в BofA Джилл Кэри Холл, банк сегодня видит множество возможностей для ралли и отмечает, что на прошлой неделе клиенты Bank of America купили американских акций на $1,2 млрд: в этот период возрос объем покупок бумаг нефтегазовых компаний институциональными и розничными клиентами, корпорациями и хедж-фондами.
По данным BofA, в текущем году энергетический сектор S&P 500 вырос почти на 53%: этот показатель — самый лучший по сравнению с 10 другими группами, которые отслеживаются в рамках индекса.
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