Сегодня ввели в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в НБУ, 19 ноября Нацбанк вводит в обращение памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен.

Памятная банкнота номиналом 20 гривен образца 2018 года с подписью Председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА 2021 года выпуска; размер банкноты – 69 × 130 мм; тираж – 30 000 штук (в том числе 3 000 в конвертах и 2 000 в кляссерах).

Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской (OVMI айдентики – “30 лет Независимости Украины”.

Памятная банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 года с подписью Председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА 2021 года выпуска; размер банкноты – 75 × 148 мм; тираж – 30 000 штук (в том числе 3 000 в конвертах и 2 000 в кляссерах).



Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской (OVMI айдентики – “30 лет Независимости Украины”.

О дате реализации указанных банкнот в интернет-магазине Национального банка Украины будет сообщено дополнительно.