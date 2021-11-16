В Украине с 1 января введут новые правила для ФЛП: что изменится и кого ждут крупные штрафы

С 1 января следующего года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки.

Об этом пишет Обозреватель.

Это может ударить по ФЛП, которые незаконно пользуются единым налогом, а с другой стороны – позволит украинцам защитить свои права и даст возможность возвращать некачественный товар. Кроме того, сократится и уровень теневой экономики, благодаря чему можно будет увеличить поступления в государственный бюджет.

В настоящее время ФЛПы (кроме отдельных групп) могут не использовать правильный учет оборота или занижать объемы торговли, но оставаться на едином налоге. И это при том, что размер единого налога в основном меньше, чем подоходный налог с зарплаты любой медсестры или учителя. Много ФЛП уже должны перейти, например, со второй на третью группу единого налога и платить в бюджет больше.

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После установки РРО все данные автоматически будут поступать налоговикам, поэтому скрывать свою выручку больше не выйдет.

Как рассказали в налоговом комитете Верховной Рады, часть предпринимателей подготовились к нововведению – количество ФЛП, которые установили РРО, увеличилось на 95 тысяч. Сейчас таких насчитывается 446 тысяч.

По новым правилам, без РРО могут остаться две группы ФЛП:

те, кто работает сугубо с бизнесом;

те, кто находится в первой группе единого налога.

За счет того, что сотни тысяч предпринимателей могут реализовывать товары без чеков, ФЛПы практически бесконтрольно могут продавать контрабандный товар по ценам легального. В результате бюджет страны, а следовательно, все украинцы, теряет миллиарды гривен.

Как рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отсутствие РРО также разрушает конкуренцию. Одни предприниматели работают честно, другие пользуются имеющимися лазейками.

“Сам бизнес заинтересован в РРО. Невозможно развиваться, если у нас в пределах одной юрисдикции существуют разные правила игры. Нет равных условий”, – пояснил депутат.

По его словам, контрабанда в таких масштабах возможна именно потому, что в Украине существует беспрецедентный рынок сбыта. “По данным налоговой, в системе единого налога скрывается 5 млрд поступлений в год, а вне рисковых – гораздо больше. Плюс “скрутки”, которые не работают без черного нала – еще 2-3 млрд в месяц. И добавим также к этому таможни”, – объяснил Гетманцев.

Как будут контролировать ФЛП

Сначала никак. Дело в том, что на время карантина проверки в Украине запрещены – действует мораторий. При этом, как пишут в официальном издании ДФС “Вестник”, налоговики будут напоминать предпринимателям, что они обязаны установить РРО и использовать его.

Но как только закончится карантин, проверки возобновятся. Всех сразу посещать не станут, однако с этого момента возможны жесткие штрафы:

если продавать через РРО не весь товар и не печатать чеки – штраф в 100% стоимости проданных товаров (150% за второе и каждое последующее нарушение);

если вмешаться в конструкцию РРО – штраф в размере 5100 грн.

Чеки и контроль оборота также дадут возможность покупателям доказать, где именно они приобрели некачественный товар, обратиться с жалобой в контролирующие органы или потребовать вернуть деньги за продукцию.