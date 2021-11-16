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Учредитель Evergrande продал собственные активы на $1,1 млрд, чтобы расплатиться с долгами компании

Учредитель Evergrande продал собственные активы на $1,1 млрд, чтобы расплатиться с долгами компании

Учредитель китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Янь (Сюй Цзяинь) продал личные активы на сумму более 7 млрд юаней ($1,1 млрд), чтобы помочь компании расплатиться с долгами.

Об этом пишет CNN Business со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что Хуэй Ка Янь продал несколько домов в Гонконге, Гуанчжоу и Шэньчжэне, а также несколько частных самолетов.

Отмечается, что средства, которые Хуэй Ка Янь начал собирать для Evergrande с начала июля, используются для «поддержки основных операций огромной бизнес-империи».

“В настоящее время Хуэй Ка Янь лично собирает деньги, чтобы продолжить деятельность Evergrande”, – подчеркнул один из собеседников китайского издания.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, ради высвобождения ликвидности китайский миллиардер также продал произведения искусства и каллиграфии из своей коллекции.

Ранее сообщалось, что Evergrande начал распродажу бизнес-джетов, чтобы расплатиться с долгами. В начале ноября также сообщалось, что застройщик продал акции медиакомпании HengTen Networks Group на $145 млн накануне очередного срока выплат по долларовым облигациям

Напомним, что в середине сентября проблемы китайского застройщика Evergrande привели к падению финансовых рынков.

В середине октября Evergrande уплатил проценты облигаций на $83,5 млн за несколько дней до срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт компании.

Власти Китая потребовали от основателя Evergrande Хуэй Ка Яна использовать собственные средства для погашения долгов застройщика.

По материалам НВ
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