Учредитель Evergrande продал собственные активы на $1,1 млрд, чтобы расплатиться с долгами компании

Учредитель китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Янь (Сюй Цзяинь) продал личные активы на сумму более 7 млрд юаней ($1,1 млрд), чтобы помочь компании расплатиться с долгами.

Об этом пишет CNN Business со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что Хуэй Ка Янь продал несколько домов в Гонконге, Гуанчжоу и Шэньчжэне, а также несколько частных самолетов.

Отмечается, что средства, которые Хуэй Ка Янь начал собирать для Evergrande с начала июля, используются для «поддержки основных операций огромной бизнес-империи».

“В настоящее время Хуэй Ка Янь лично собирает деньги, чтобы продолжить деятельность Evergrande”, – подчеркнул один из собеседников китайского издания.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, ради высвобождения ликвидности китайский миллиардер также продал произведения искусства и каллиграфии из своей коллекции.

Ранее сообщалось, что Evergrande начал распродажу бизнес-джетов, чтобы расплатиться с долгами. В начале ноября также сообщалось, что застройщик продал акции медиакомпании HengTen Networks Group на $145 млн накануне очередного срока выплат по долларовым облигациям

Напомним, что в середине сентября проблемы китайского застройщика Evergrande привели к падению финансовых рынков.

В середине октября Evergrande уплатил проценты облигаций на $83,5 млн за несколько дней до срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт компании.

Власти Китая потребовали от основателя Evergrande Хуэй Ка Яна использовать собственные средства для погашения долгов застройщика.