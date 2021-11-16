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Япония выделит $500 миллиардов на постковидное восстановление экономики

Япония выделит $500 миллиардов на постковидное восстановление экономики

Япония потратит почти 500 миллиардов долларов на восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Об этом пишет Синьхуа.

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«Япония намерена потратить рекордные 55,7 трлн иен (488 млн долл. США) на пакет экономической поддержки, призванный помочь восстановиться от влияния пандемии COVID-19», — говорится в материале.

Отмечается, что общая сумма выделенных на восстановление средств составит 78,9 трлн иен (690 млрд долл.), но часть из них будет израсходована не сразу.

Среди ключевых программ: выдача правительством по 875 долл. на каждого ребенка, повышение зарплат медсестрам и грант в 22 тыс. долл. малым компаниям, пострадавшим от пандемии.

Окончательную смету пандемической поддержки правительство Японии должно утвердить несколько позже.

По материалам Укринформ
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