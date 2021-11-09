0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Суд Англии не будет рассматривать дело банка Жеваго, Фонд гарантирования идет в украинский

Суд Англии не будет рассматривать дело банка Жеваго, Фонд гарантирования идет в украинский

Высокий суд Англии отказал в подаче апелляции ФГВФЛ на решение по делу «Финансы и кредит» Константина Жеваго, Фонд планирует дальше судиться в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонде заявили, что материалы, поданные на рассмотрение в Высокий Суд Англии и Уэльса, могут лечь в основу соответствующих исков в украинские суды.

«Такая стратегия дальнейших действий рассматривается Фондом гарантирования вкладов в связи с отказом предоставления разрешения на апелляционное обжалование решения Высокого суда Англии и Уэльса, вынесенное в конце сентября этого года по делу по иску о взыскании ущерба, нанесенного банку акционером и связанными с ним лицами», — отметили в Фонде.

Там напоминают, что в сентябре 2021 года Высокий суд согласился с доводами фонда гарантирования о наличии «достаточных оснований издать приказ о всемирном аресте активов акционера банка». Однако суд решил, что не имеет юрисдикции на рассмотрение этого дела. Именно это решение и оспаривал Фонд.

Однако Высокий суд отказал Фонду в праве подавать апелляцию на это решение, из-за чего Фонд решил сосредоточиться на взыскании средств за нанесение ущерба банку его экс-собственником Константином Жеваго в украинских судах.

Напомним, суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка «Финансы и Кредит» против акционера Константина Жеваго по делу на 600 млн долларов.

Там убеждены, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, ведь есть потребность применять украинское законодательство, «в котором он не является экспертом».

В феврале 2021 года Фондом был инициирован иск на сумму 582,5 млн долларов о взыскании причиненного ущерба с банка Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

По данным ГБР, офшорная компания в 2007—2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк «Финансы и кредит» поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов «Финансы и кредит» эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.