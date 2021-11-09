Суд Англии не будет рассматривать дело банка Жеваго, Фонд гарантирования идет в украинский

Высокий суд Англии отказал в подаче апелляции ФГВФЛ на решение по делу «Финансы и кредит» Константина Жеваго, Фонд планирует дальше судиться в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонде заявили, что материалы, поданные на рассмотрение в Высокий Суд Англии и Уэльса, могут лечь в основу соответствующих исков в украинские суды.

«Такая стратегия дальнейших действий рассматривается Фондом гарантирования вкладов в связи с отказом предоставления разрешения на апелляционное обжалование решения Высокого суда Англии и Уэльса, вынесенное в конце сентября этого года по делу по иску о взыскании ущерба, нанесенного банку акционером и связанными с ним лицами», — отметили в Фонде.

Там напоминают, что в сентябре 2021 года Высокий суд согласился с доводами фонда гарантирования о наличии «достаточных оснований издать приказ о всемирном аресте активов акционера банка». Однако суд решил, что не имеет юрисдикции на рассмотрение этого дела. Именно это решение и оспаривал Фонд.

Однако Высокий суд отказал Фонду в праве подавать апелляцию на это решение, из-за чего Фонд решил сосредоточиться на взыскании средств за нанесение ущерба банку его экс-собственником Константином Жеваго в украинских судах.

Напомним, суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка «Финансы и Кредит» против акционера Константина Жеваго по делу на 600 млн долларов.

Там убеждены, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, ведь есть потребность применять украинское законодательство, «в котором он не является экспертом».

В феврале 2021 года Фондом был инициирован иск на сумму 582,5 млн долларов о взыскании причиненного ущерба с банка Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

По данным ГБР, офшорная компания в 2007—2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк «Финансы и кредит» поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов «Финансы и кредит» эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.