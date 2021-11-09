Деньги за вакцинацию: ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенничества

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у ПриватБанка о новой схеме мошенничества в стране.
Как сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серьга, злоумышленники обещают вознаграждение за вакцинацию.
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ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19.
В банке напоминают, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн. Программа стартует 19 декабря.
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