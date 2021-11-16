Банку Кредит Днепр повышен рейтинг до uaAA+ прогноз "стабильный"

Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating повысило кредитный рейтинг Банка Кредит Днепр по Национальной рейтинговой шкале до уровня uaAA+ с прогнозом «стабильный», что означает высокую кредитоспособность финансового учреждения.
Об этом со ссылкой на рейтинговый отчет агентства IBI-Rating сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр.
Как отмечается в релизе IBI-Rating, повышение кредитного рейтинга Банка Кредит Днепр обусловлено показателями эффективности деятельности и их улучшением, прибыльной деятельностью учреждения по итогам 9 месяцев 2021 года, улучшением показателей капитализации, приемлемой диверсификацией ресурсной базы, ростом работающего кредитного портфеля, активизацией деятельности на финансовых рынках, удержанием объемов резервирования на достаточном уровне, а также наличием финансовой поддержки со стороны нового акционера банковского учреждения.
«С августа 2020 и до ноября 2021 года кредитный рейтинг банка повышался трижды — при каждом его обновлении: с uaA «в развитии» до уровня uaAA+ с прогнозом «стабильный». Высокий уровень рейтинга uaAA+ — это результат тех трансформаций, которые стартовали в прошлом году и продолжают реализацию сейчас, начиная от диджитал-перевооружения, перестройки бизнес-процессов и до внедрения системных решений и изменений на уровне клиентского обслуживания», — прокомментировал Сергей Панов, председатель правления Банка Кредит Днепр.
В пресс-службе банка также сообщили об успешном прохождении в 2021 году стресс-тестирования Национального банка Украины.
«Результаты стресс-тестирования в 2021 году подтвердили высокий уровень финансовой устойчивости банка и должный уровень запаса капитала. С учетом финансовой поддержки банка со стороны акционера Александра Ярославского банк по результатам стресс-тестирования не требует дополнительного капитала ни по базовому, ни по неблагоприятному сценариям», — отметили в пресс-службе Банка Кредит Днепр.
Напомним, что Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 723 млн грн. по итогам деятельности за три квартала 2021 г.
Как известно, в текущем году Банк Кредит Днепр начал масштабную трансформацию. Банк Кредит Днепр является участником государственного проекта по финансовой поддержке бизнеса с компенсацией процентных ставок 5-7-9, входит в состав первого в истории Украины синдиката отечественных банков, которые поддерживают развитие дорожной инфраструктуры.
Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.
По состоянию на 01.10.2021 г. активы банка составляли 16 200 млн грн., уставный капитал — 3 587 млн грн.
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