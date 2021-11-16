В главной экспортной отрасли Украины зафиксирован рекордный рост

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 13,0%. Рост наблюдается четвертый месяц подряд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Рост резко ускорился по сравнению с данными за первые восемь месяцев года (1,9%). Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 14,2%).



График: Госстат

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 18,0%, в животноводстве – сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 17,2%, хозяйства населения – на 6,3%.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо – 14,808 млрд долларов.