Налоговики установили схему завладения бюджетными средствами в размере свыше 6 млн грн

Как сообщает ГНС, сотрудники по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Ровенской области совместно с правоохранительными органами разоблачили схему противоправной деятельности предприятия области – победителя тендерных торгов в сфере строительства.

Установлено, что должностные лица субъекта хозяйствования путем «искусственной» наценки в цепи поставки товарно-материальных ценностей неправомерно увеличили стоимость товаров в тендерной документации. Указанные действия привели к завладению бюджетными средствами на сумму более 6 млн гривен.

Материалы исследуются в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины.