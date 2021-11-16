Crocs заработала на пандемии: акции компании выросли на 1000%

На прошлой неделе акции производителя обуви Crocs преодолели исторический максимум в $183.
Как информирует Forbes, с начала 2020 года котировки акций компании подскочили на 480%. А с марта 2020-го, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса, рост составил около 1000%.
По информации издания, на сегодняшний день капитализация Crocs превышает $10 млрд.
Рост акций Crocs во многом стал возможен из-за скромной оценки компании, которой обладали акции в начале 2020 года, — мало кто верил, что этот бренд сможет нарастить популярность. Бумаги торговались с очень скромным P\\E, около 16, на фоне растущей прибыли. А когда динамика стала очевидна и показатели компании превосходили прогнозы аналитиков ежеквартально, эту историю заметили инвесторы.
Основным продуктом компании являются поролоновые сабо, которые изначально надевали на пляж или чтобы прокатиться на лодке. Однако в последние годы сменилась мода, и продукцию Crocs начали использовать каждый день, учитывая их удобство и универсальность. Пандемия и введенные карантинные меры оказались существенным драйвером для выручки компании. В первую очередь их стали покупать медицинские работники, которым требовалась удобная и практичная обувь, способная выносить обработку химическими веществами.
C 21 октября, когда Crocs представила отчет за третий квартал 2021 года, ее акции подорожали на 33%. Продажи компании за третий квартал выросли в два раза, до $626 млн, рост по итогам девяти месяцев составил 73%, до $1,7 млрд. До конца года Crocs планирует увеличить выручку до $2,2-$2,3 млрд. А к концу 2026 года компания рассчитывает нарастить продажи почти вдвое, до $5 млрд.
По итогам 2021 года ожидается, что темпы роста выручки составят рекордные 65%.
Средняя цена акции на ближайшие 12 месяцев по прогнозам аналитиков составляет $180. Лучший сценарий предполагает рост до $250, худший — падение до $157.
В начале 2020 года акции Crocs торговались с мультипликатором P/E равным 16, потом по мере роста котировок мультипликатор вырос до 25, а сейчас снова вернулся на уровень 16, то есть темп роста прибыли компании опередил темп роста ее капитализации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У клиентки monobank за ночь исчезли все сбереженияВчера, 13:10 - 6841 27
Гетманцев объяснил, почему «тысячей за вакцинацию» нельзя будет оплатить коммуналку и лекарстваВчера, 14:03 - 2192 12
Рада сделала первый шаг к введению «ковидной амнистии»Вчера, 11:13 - 1284 5
Кабмин выделил из спецфонда госбюджета 100 млн гривен на трассу в Конча-ЗаспуВчера, 09:13 - 786 4
Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд - глава МинэнергоВчера, 09:30 - 526 4
С 26 ноября начнет действовать порядок ведения учета товарных запасов ФЛПВчера, 12:02 - 8397 2
У клиентки monobank за ночь исчезли все сбереженияВчера, 13:10 - 6841 27
«Красная» зона расширилась. Винницкая область пошла на локдаунВчера, 10:35 - 3068
Киевский центр занятости назвал средний размер заработной платы в столицеВчера, 13:01 - 2656
Гетманцев объяснил, почему «тысячей за вакцинацию» нельзя будет оплатить коммуналку и лекарстваВчера, 14:03 - 2192 12
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 540
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1268 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2934 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1269
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1352