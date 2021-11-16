Crocs заработала на пандемии: акции компании выросли на 1000%

На прошлой неделе акции производителя обуви Crocs преодолели исторический максимум в $183.

Как информирует Forbes, с начала 2020 года котировки акций компании подскочили на 480%. А с марта 2020-го, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса, рост составил около 1000%.

По информации издания, на сегодняшний день капитализация Crocs превышает $10 млрд.

Рост акций Crocs во многом стал возможен из-за скромной оценки компании, которой обладали акции в начале 2020 года, — мало кто верил, что этот бренд сможет нарастить популярность. Бумаги торговались с очень скромным P\\E, около 16, на фоне растущей прибыли. А когда динамика стала очевидна и показатели компании превосходили прогнозы аналитиков ежеквартально, эту историю заметили инвесторы.

Основным продуктом компании являются поролоновые сабо, которые изначально надевали на пляж или чтобы прокатиться на лодке. Однако в последние годы сменилась мода, и продукцию Crocs начали использовать каждый день, учитывая их удобство и универсальность. Пандемия и введенные карантинные меры оказались существенным драйвером для выручки компании. В первую очередь их стали покупать медицинские работники, которым требовалась удобная и практичная обувь, способная выносить обработку химическими веществами.

C 21 октября, когда Crocs представила отчет за третий квартал 2021 года, ее акции подорожали на 33%. Продажи компании за третий квартал выросли в два раза, до $626 млн, рост по итогам девяти месяцев составил 73%, до $1,7 млрд. До конца года Crocs планирует увеличить выручку до $2,2-$2,3 млрд. А к концу 2026 года компания рассчитывает нарастить продажи почти вдвое, до $5 млрд.

По итогам 2021 года ожидается, что темпы роста выручки составят рекордные 65%.

Средняя цена акции на ближайшие 12 месяцев по прогнозам аналитиков составляет $180. Лучший сценарий предполагает рост до $250, худший — падение до $157.

В начале 2020 года акции Crocs торговались с мультипликатором P/E равным 16, потом по мере роста котировок мультипликатор вырос до 25, а сейчас снова вернулся на уровень 16, то есть темп роста прибыли компании опередил темп роста ее капитализации.