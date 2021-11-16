ФГВФЛ в октябре выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 49,8 млн грн

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, сколько Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 ноября 2021 года, составила 16 840,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-октябре 2021 года поступило 4 539,3 млн грн.

В октябре 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 49,8 млн грн. В целом в течение января-октября 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 816,2 млн грн.

По состоянию на 1 ноября 2021 года общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 947,7 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95 634,1 млн грн.

Справка Finance.ua

по состоянию на 1 ноября 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 70 действующих банков. На начало ноября 2021 года продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.