Компания Билла Гейтса получила свыше $1,5 млрд на строительство в США опытной АЭС на быстрых нейтронах

Стало известно, что львиную долю из инвестиций по Программе демонстрации передовых реакторов Министерства энергетики США (ADRP) получит компания TerraPower Билла Гейтса. Согласно подписанному президентом США Джозефом Байденом закону, на программу ADRP выделено $2,5 млрд.

Компании TerraPower будет передано на освоение свыше $1,5 млрд. На эти деньги TerraPower обещает построить и ввести в эксплуатацию к 2027 году опытный реактор на быстрых нейтронах.

Как и планировалось, к концу текущего года компания TerraPower выбрала площадку для строительства демонстрационного реактора и опытной АЭС, к слову, малой и модульной, что стало модным в наше время. Местом строительства реактора по проекту Natrium станет площадка рядом с угольной электростанцией Naughton рядом с городом Кеммерер в штате Вайоминг. Электрогенерация штата на 90 % зависит от ископаемого топлива и вопрос вывода из эксплуатации угольных и газовых электростанций в Вайоминге стоит не просто остро, а чрезвычайно остро.

Проект Natrium компания TerraPower разрабатывает вместе с японской GE-Hitachi Nuclear Energy Americas. Кроме них в проекте участвует местная коммунальная компания PacifiCorp (частично принадлежит небезызвестному Уоррену Баффету). Мощность реактора составит 345 МВтэ. В качестве теплоносителя будет использоваться расплавленный натрий. Также расплавы солей позволят создавать буферный тепловой аккумулятор с пиковой мощностью до 500 МВтэ. Он будет использоваться для сглаживания пиковых нагрузок.

Заявку на начало строительства демонстрационного реактора компания TerraPower рассчитывает подать в середине 2023 года, а получить сертификат на эксплуатацию АЭС надеется в 2026 году. Если всё пройдёт по плану, демонстрационная АЭС в Вайоминге на быстрых нейтронах включится в сеть в 2027 году. К преимуществам выбранной площадки можно добавить, что инфраструктура в виде систем для входа в сеть и водозабора уже есть и останется от угольных электростанций Naughton, когда те начнут выводить из эксплуатации в 2025 году.

Также можно добавить, что проект Natrium подорожал на 50 %. Ранее он оценивался в $1 млрд и, похоже, выделенные из бюджета $1,5 или более млрд могут оказаться не последними для его реализации.