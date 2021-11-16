В браузере Brave появился встроенный криптовалютный кошелёк

После обновления десктопной версии браузера у пользователей появится новая полезная возможность. Приложение позволит хранить и совершать транзакции практически с любыми криптоактивами без использования другого специализированного софта.
В отличие от кошелька, предоставленного сторонними разработчиками, хранение «крипты» с Brave, по заверению разработчиков, будет более безопасным. По словам создателей браузера, использование встроенного в него кошелька упростит пользователям перенос своей криптовалюты, например, на другую биржу, и позволит видеть графики колебаний курса в реальном времени и в ретроспективе.
У пользователей также будет возможность находить лучшие ценовые совпадения, отправлять и получать цифровые активы, управлять своим портфелем и взаимодействовать с блокчейном. Brave Wallet не требует установки расширений — он встроен в браузер и задействует ресурсы CPU и памяти. В ближайшее время собственный криптокошелёк Brave появится и в мобильной версии браузера.
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