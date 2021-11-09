0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Умный шлем Huawei позволяет слушать музыку и говорить по телефону

Умный шлем Huawei позволяет слушать музыку и говорить по телефону

Huawei презентовала умный шлем с непростым названием Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet. С его помощью можно совершать звонки и оповещать других людей на дороге о намерении повернуть в ту или иную сторону.

Шлем подходит для поездок на велосипедах, самокатах, скейтах, роликах, гиробордах, мопедах и аналогичных средствах передвижения. Он работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS и подключается по Bluetooth к смартфону. Благодаря встроенным динамикам и микрофону можно отвечать на входящие звонки и слушать музыку, не отвлекаясь от дороги.


Фото: 4pda.to

Спереди и сзади шлем имеет светодиодную подсветку, чтобы владельца было лучше видно. Она работает в паре со встроенным датчиком гравитационного ускорения. Так, фонари загораются, когда пользователь тормозит, а при повороте автоматически включается соответствующий сигнал. Настроить работу всех функций и проверить уровень заряда можно через фирменное мобильное приложение.

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене около $125. О доступности в других регионах информации пока нет.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.