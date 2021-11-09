Умный шлем Huawei позволяет слушать музыку и говорить по телефону

Huawei презентовала умный шлем с непростым названием Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet. С его помощью можно совершать звонки и оповещать других людей на дороге о намерении повернуть в ту или иную сторону.
Шлем подходит для поездок на велосипедах, самокатах, скейтах, роликах, гиробордах, мопедах и аналогичных средствах передвижения. Он работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS и подключается по Bluetooth к смартфону. Благодаря встроенным динамикам и микрофону можно отвечать на входящие звонки и слушать музыку, не отвлекаясь от дороги.
Фото: 4pda.to
Спереди и сзади шлем имеет светодиодную подсветку, чтобы владельца было лучше видно. Она работает в паре со встроенным датчиком гравитационного ускорения. Так, фонари загораются, когда пользователь тормозит, а при повороте автоматически включается соответствующий сигнал. Настроить работу всех функций и проверить уровень заряда можно через фирменное мобильное приложение.
Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене около $125. О доступности в других регионах информации пока нет.
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