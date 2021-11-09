Экс-налоговики на Полтавщине «отмыли» более 500 млн гривен, — СБУ

Служба безопасности Украины накрыла мощный конвертационный центр на Полтавщине. Через него «отмыли» не менее 500 млн гривен с начала 2021 года.
Об этом сообщает СБУ.
Следствие установило, что организаторы «конверта» — жители Полтавы, бывшие работники налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефте-газовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключили с предприятиями договоры о выполнении определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.
Один из участников схемы пойман «на горячем» во время передачи заказчику выведенной «в тень» наличности – 1,5 млн грн.
В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, где изъяты:
На данный момент следственные действия продолжаются.
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