Экс-налоговики на Полтавщине «отмыли» более 500 млн гривен, — СБУ

Служба безопасности Украины накрыла мощный конвертационный центр на Полтавщине. Через него «отмыли» не менее 500 млн гривен с начала 2021 года.

Об этом сообщает СБУ.

Следствие установило, что организаторы «конверта» — жители Полтавы, бывшие работники налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефте-газовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключили с предприятиями договоры о выполнении определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.

Один из участников схемы пойман «на горячем» во время передачи заказчику выведенной «в тень» наличности – 1,5 млн грн.

В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, где изъяты:

наличные деньги (более 353 тыс. долларов США , 54 тыс. евро и 1,7 млн грн);

, 54 тыс. евро и 1,7 млн грн); 660 граммов золота в монетах и слитках;

печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

На данный момент следственные действия продолжаются.