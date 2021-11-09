У клиентки monobank за ночь исчезли все сбережения

На monobank пожаловалась его возмущенная клиентка, у которой мошенники сняли с карты все деньги. Об этом женщина написала на сайте Минфин.

По ее словам, утром она увидела, что ночью с ее карты monobank было сделано множество транзакций, а денег на счету вообще не осталось.

Женщина рассказывает, что мошенники списывали разные суммы, от нескольких гривен до нескольких тысяч гривен, однако банк не запросил ни одного подтверждения.

«Почему когда в Киеве я хочу произвести оплату на 300 грн, меня не пропускает без подтверждения, а когда в 4 утра у меня начинаются оплаты в Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive и т. д. , то это вообще не выглядит подозрительно и не нужно спрашивать подтверждения?» — пишет разгневанная клиентка.

Сотрудники банка посоветовали обратиться в полицию, а рассматривают такие заявления в течение целых двух месяцев.

«Почему такой модный и современный банк не проверяет и не блокирует сомнительные транзакции? Как можно спать спокойно и не знать, проснешься ли ты завтра с деньгами или без копейки в кармане?!» — подытожила женщина.

Служба поддержки отреагировала на жалобу и заверила, что банк делает все для защиты интересов клиента.

«При этом наши карты поддерживают протокол защиты 3dс. Но не все сайты его используют, и оплата может проходить просто по введенным данным с карты (без подтверждения), при этом риски по таким операциям сайты берут на себя, а значит, успех обжалования очень высок», — написали сотрудники monobank.

В банке порекомендовали никому не передавать данные своей карты, а также никогда не вводить реквизиты на сомнительных сайтах. Можно также активировать динамический СВВ-код через приложение и контролировать свой интернет-лимит.

«Заявка по этой ситуации находится в работе у наших коллег. Сейчас мы ожидаем, что торговая точка сделает возврат в срок до 12 дней. В случае если точка не осуществит возврат — мы будем готовить пакет документов в платежную систему для отрицания транзакций», — сообщили в monobank.