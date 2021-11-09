Украинских мобильных операторов и провайдеров обязали раскрывать данные о доходах

Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановление №835, расширив перечень открытых данных, которые должны обнародовать операторы телекоммуникаций.
Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.
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Так, операторы телекоммуникаций будут обнародовать свои экономические показатели по каждому виду мобильных услуг и регионам.
Отмечается, что таким образом люди смогут понимать, сколько операторы зарабатывают на услугах по областям, и понимать заинтересованность в инвестировании для улучшения мобильной связи в конкретной области.
«Это поможет выбрать лучшего для себя оператора, который развивает свое покрытие», — считают в Минцифры.
Напомним, что в октябре этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5811, который упростит условия размещения базовых станций мобильных операторов.
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