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Экоинспекция в этом году начислила почти 15 млн грн штрафов за некачественное топливо

Экоинспекция в этом году начислила почти 15 млн грн штрафов за некачественное топливо

За 10 месяцев Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) по результатам мероприятий государственного надзора на рынке топлива применила санкций более чем на 14,5 млн гривен, что почти вдвое больше, чем за весь 2020 год.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с начала 2021 года ГЭИ провела 983 мероприятия государственного рыночного надзора по проверке характеристик горюче-смазочной продукции – автомобильных бензинов и дизельного топлива.

По результатам проверок вынесено 1 624 решения о принятии ограничительных мер и наложено санкций на общую сумму свыше 14,5 млн грн. Как отметили в пресс-службе, это в 1,9 раза больше, чем за весь прошлый год (7,5 млн грн).

Кроме того, в ходе лабораторных испытаний качества топлива зафиксировано, что 5 874,8 тонны продукции не соответствовали установленным требованиям, еще 1 357,6 тонны – представляли опасность.

Напомним, компании – члены Европейской бизнес-ассоциации в августе уведомили Антимонопольный комитет о том, что, по их данным, в 2020 году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, дизельного топлива – 19%, а автогаза – 34%.

По материалам Укринформ
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