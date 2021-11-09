«Красная» зона расширилась. Винницкая область пошла на локдаун

Винницкая область в полночь 18 ноября официально перешла в «красную» зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила.
Ограничения «красной» зоны
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в «красной» зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:
Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1−4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Куда пускают без сертификатов
Условие обязательной вакцинации не распространяется на продовольственные магазины, АЗС, банки, почту, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако там сохраняется масочный режим и социальная дистанция.
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