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«Красная» зона расширилась. Винницкая область пошла на локдаун

«Красная» зона расширилась. Винницкая область пошла на локдаун

Винницкая область в полночь 18 ноября официально перешла в «красную» зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила.

Ограничения «красной» зоны

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в «красной» зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

  • заведений общественного питания;
  • ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1−4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Куда пускают без сертификатов

Условие обязательной вакцинации не распространяется на продовольственные магазины, АЗС, банки, почту, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако там сохраняется масочный режим и социальная дистанция.

Справка Finance.ua:

  • Министерство здравоохранения разрабатывает изменения в «карантинное» постановление Кабмина. В частности, предусматривается усиление ограничений в регионах с «желтым» уровнем эпидопасности.
  • привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн.
По материалам РБК-Украина
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