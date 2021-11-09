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Кличко сообщил, повысят ли тарифы с 1 января

Кличко сообщил, повысят ли тарифы с 1 января

Ранее мэр Киева заявлял, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года стало вынужденным шагом.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал подробности, повысят ли цены на проезд и когда планируют.

Так первый заместитель главы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозки в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости. Об этом Кличко сообщил в facebook.

«Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа. Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодня не выполняет условий меморандума», — уточнил он.

В этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета.

То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда воплощать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить садики и школы? Обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем я понимаю, насколько чувствительным является вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это — проект. А не принятое решение! Как менеджер я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город — из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом.

Поэтому вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета;
  • в случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта „Карта киевлянина“» стоимость поездки составит 12 грн;
  • для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн — 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн — при покупке 1−9 поездок;
    остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного; также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа.
По материалам Finance.UA
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