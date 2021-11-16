Сколько зарабатывают крупнейшие автопроизводители

Эксперты по автострахованию провели исследование, в ходе которого посчитали заработок 18 крупнейших мировых автопроизводителей. Причем не в год или квартал, а каждую секунду, минуту и час.

Об этом сообщает портал USwitch.

Нетрудно догадаться, что всемирно известные производители автомобилей зарабатывают серьезные деньги. Но собранные экспертами данные о доходах автоконцернов все равно поражают воображение. Отметим, что несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году во всем мире было продано около 56 миллионов автомобилей.

На первой строчке рейтинга самых доходных автомобильных компаний расположилась Toyota: при годовой выручке в 275 миллиардов долларов японский бренд получает 8 731 доллар каждую секунду. За минуту – 523 889 долларов, а за час – 31,4 доллара.

Занявший второе место Volkswagen зарабатывает в час 29,1 миллиона долларов, а концерн Daimler, замыкающий тройку лидеров, – 20,1 млн. И даже у китайского бренда Geely, который находится на 18 месте, часовой заработок составляет полтора миллиона американских долларов.