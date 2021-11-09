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Рынок коммерческих авто в Украине взлетел на фоне спада продаж новых машин: топ-10 брендов октября

Рынок коммерческих авто в Украине взлетел на фоне спада продаж новых машин: топ-10 брендов октября

В январе-октябре этого года продажи грузовой, коммерческой и специальной техники достигли показателя 12,5 тыс., что на 39% превышает число сделок за тот же период 2020-го.

В частности, в октябре объем рынка превысил 1,4 тыс. ед. (рост на 11%), сообщает Auto.ria.

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В то время как на европейском рынке легковых авто в октябре фиксировался спад из-за нестабильных поставок процессоров для бортовой электроники. Так, в Германии продажи упали на 35%, а Франция потеряла 31%, количество сделок в Великобритании уменьшилось на четверть. В Украине продажи новых легковушек также просели, что связано с отсутствием ассортимента на складах дилеров.

Десятка самых популярных брендов октября на рынке коммерческих авто:

1. Citroen – 410 ед. (в октябре 2020 года – 105 ед.).
2. Renault – 155 ед. (353 ед.).
3. Fiat – 139 ед. (135 ед.).
4. Volkswagen – 95 ед. (62 ед.).
5. МАЗ – 63 ед. (80 ед.).
6. Mercedes-Benz – 61 ед. (31 ед.).
7. Peugeot – 51 ед. (80 ед.).
8. Volvo – 47 ед. (30 ед.).
9. Ford – 46 ед. (79 ед.).
10. Iveco – 45 ед. (44 ед.).

По материалам УБР
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