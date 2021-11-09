Украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты «зеленых» бондов инвесторам

Котировки евроблигаций украинского правительства дешевеют на фоне информации о стремлении Кабинета министров задержать выплаты по целевым «зеленым» облигациям в адрес компании «ДТЭК ВИЭ».

Об этом свидетельствуют котировки, приведенные агентством «Интерфакс-Украина» за период с 11 по 16 ноября.

В среднем, ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7−4%.

Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения 6 лет и более. 3- и 5-летние облигации подешевели на 2,8−2,9%.

После скандала с «зелеными» облигациями долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с «зелеными» производителями. На счетах «Ощадбанка» было заблокировано 19,3 млрд грн.

15 ноября «Ощадбанк» начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи только в адрес ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.