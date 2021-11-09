Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на выборочные рейсы до конца марта

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, что венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на выборочные рейсы при бронировании авиабилетов в течение 17 ноября 2021 года.

Срок действия акции. Акция действует 17 ноября с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом).

Период путешествия ограничен: его нужно осуществить до 26 марта 2021 года.

Акционная цена применяется только к бронирований через вебсайт wizzair.com или Мобильное приложение WIZZ.

Отметим, Wizz Air осуществляет рейсы в различные города Европы, а также ОАЭ из пяти городов Украины: Киев, Запорожье, Львов, Одесса и Харьков.

Напомним, послы стран Европейского Союза на заседании 5 ноября 2021 года все же решили исключить Украину из стран «зеленого» списка для путешествий в условиях пандемии.

Справка Finance.ua:

в настоящее время десять стран сохранили возможность въезда для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации;